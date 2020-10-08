Чт, 8.10.2020
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Владимир Путин, президент России

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории

Франция - Украина

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду, 7 октября, состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Украины, который завершился разгромным поражением команды Андрея Шевченко - 7:1.
 

Матч состоялся в Сен-Дени и хозяева поля уже в первом тайме четырежды огорчили сборную Украины. Счёт в матче на 9-й минуте открыл Эдуардо Камавинжа, а в середине первого тайма преимущество французов увеличил Оливье Жиру. На 34-й минуте Жиру оформил дубль, а спустя несколько минут украинец Виталий Миколенко забил мяч в свои ворота.

На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Виктор Цыганков, но затем снова забивали лишь французы - на 65-й минуте пятый гол забил Корентен Толиссо, на 82-й отличился Килиан Мбаппе, а на 89-й окончательный счёт установил Антуан Гризманн.

Добавим, что обслуживала игру латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом, ассистировали судьи на линиях Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.

"Чемпионат" отмечает, что ранее самые крупные поражения в истории сборной Украины случились в матчах с командами Хорватии, Чехии и Испании (дважды) - 0:4.

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