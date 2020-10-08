Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории

Матч состоялся в Сен-Дени и хозяева поля уже в первом тайме четырежды огорчили сборную Украины. Счёт в матче на 9-й минуте открыл Эдуардо Камавинжа, а в середине первого тайма преимущество французов увеличил Оливье Жиру. На 34-й минуте Жиру оформил дубль, а спустя несколько минут украинец Виталий Миколенко забил мяч в свои ворота.

На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Виктор Цыганков, но затем снова забивали лишь французы - на 65-й минуте пятый гол забил Корентен Толиссо, на 82-й отличился Килиан Мбаппе, а на 89-й окончательный счёт установил Антуан Гризманн.

Добавим, что обслуживала игру латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом, ассистировали судьи на линиях Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.