В Кулдиге школьникам во время дистанционного обучения будут доставлять пакеты с продуктами

Сегодня, 8 октября, на внеочередном заседании думы Кулдигского края будет принято решение об организации доставки пакетов с продуктами школьникам во время дистанционного обучения.
Как сообщила LETA руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Кулдигского самоуправления Кристине Дульбинска, один раз в неделю учебное заведение будет доставлять школьникам набор продуктов стоимостью десять евро. Доставлять продукты будут по месту жительства школьника и в бесконтактной форме.
Продуктовые пакеты будут доставлены детям в течение недели с первого дня самоизоляции.
В настоящее время, согласно рекомендациям SPKC, дистанционное обучение проходит 2-й Кулдигской средней школе и в основной школе Видускурземес - центре развития, в четырех классах Кулдигской средней школы им. В. Плудониса, в одном классе Кулдигской центральной средней школы, по одной группе в каждом дошкольном учреждении Cīrulītis и Ābelīte, а также в двух группах дошкольного учреждения Bitīte.
По данным SPKC, к 10 часам утра 7 октября в Кулдигском крае было 93 активных случая заболевания Covid-19.