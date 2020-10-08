В Кулдиге школьникам во время дистанционного обучения будут доставлять пакеты с продуктами

Как сообщила LETA руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Кулдигского самоуправления Кристине Дульбинска, один раз в неделю учебное заведение будет доставлять школьникам набор продуктов стоимостью десять евро. Доставлять продукты будут по месту жительства школьника и в бесконтактной форме.

Продуктовые пакеты будут доставлены детям в течение недели с первого дня самоизоляции.

По словам представителя муниципалитета, и школьники, и воспитанники детских садов получат пакеты с продуктами.

В настоящее время, согласно рекомендациям SPKC, дистанционное обучение проходит 2-й Кулдигской средней школе и в основной школе Видускурземес - центре развития, в четырех классах Кулдигской средней школы им. В. Плудониса, в одном классе Кулдигской центральной средней школы, по одной группе в каждом дошкольном учреждении Cīrulītis и Ābelīte, а также в двух группах дошкольного учреждения Bitīte.