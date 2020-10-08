Рекордные 109 случаев: эпидемиологи озвучили гипотезу

Как сказал Латвийскому радио директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, из выявленных за прошедшие сутки 109 новых случаев Covid-19 больше всего их в Курземе - по крайней мере 46, в том числе не менее 32 случаев - в Дундаге и Талси.
По словам Перевощикова, пока нельзя стопроцентно утверждать, но, скорее всего, большое количество случаев в Курземе связано с организованным тестированием на одном из предприятий. Эта гипотеза еще проверяется.
По крайней мере 20 случаев вчера выявлены в Латгале, в том числе 19 в Даугавпилсе.
В Риге и Рижском районе выявлено 22 случая, что при численности населения столицы - нормальный показатель, сказал представитель SPKC.
В Видземе и Земгале низкие показатели заболеваемости, например, в Валмиере зарегистрированы только два новых случая Covid-19.
Как подчеркнул Перевощиков, важно, чтобы люди с симптомами инфекции не ходили на работу и не пускали детей в школы и детские сады.
"К сожалению, последние вспышки связаны с тем, что болезнь распространяется в трудовых коллективах, вызывая обширное заражение именно потому, что некоторые больные продолжали ходить на работу", - подчеркнул специалист.
Как сообщал RUS TVNET, в среду Covid-19 в Латвии выявлен у 109 человек - это самое большое суточное количество случаев инфицирования на сегодняшний день.
Отвечая в Twitter на вопрос о том, делает ли Латвия что-то неправильно или эти цифры нужно воспринимать как на новую норму, министр здравоохранения Илзе Винькеле посоветовала взглянуть на ситуацию в других странах Европы. "Жизнь остановилась, школы были закрыты, границы закрыты и так далее. Так больше нельзя и не нужно. Доля позитивных тестов на прошлой неделе составила 1,7%. Самый высокий показатель до этого был на 13-й неделе - 2,9%", - написала министр.