Рекордные 109 случаев: эпидемиологи озвучили гипотезу

По словам Перевощикова, пока нельзя стопроцентно утверждать, но, скорее всего, большое количество случаев в Курземе связано с организованным тестированием на одном из предприятий. Эта гипотеза еще проверяется.

По крайней мере 20 случаев вчера выявлены в Латгале, в том числе 19 в Даугавпилсе.

В Риге и Рижском районе выявлено 22 случая, что при численности населения столицы - нормальный показатель, сказал представитель SPKC. 2

В Видземе и Земгале низкие показатели заболеваемости, например, в Валмиере зарегистрированы только два новых случая Covid-19.

Как подчеркнул Перевощиков, важно, чтобы люди с симптомами инфекции не ходили на работу и не пускали детей в школы и детские сады.

"К сожалению, последние вспышки связаны с тем, что болезнь распространяется в трудовых коллективах, вызывая обширное заражение именно потому, что некоторые больные продолжали ходить на работу", - подчеркнул специалист.

Как сообщал RUS TVNET, в среду Covid-19 в Латвии выявлен у 109 человек - это самое большое суточное количество случаев инфицирования на сегодняшний день.