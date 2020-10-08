Covid-19 констатирован на рыбоперерабатывающем предприятии на Колке

Заражение Covid-19 выявлено у работников рыбоперерабатывающего предприятия Līcis-99 в Колке, сообщил директор предприятия Каспар Цвейгелис.
Первый случай коронавируса на предприятии зарегистрирован в выходные дни. После этого руководство связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), чтобы обсудить дальнейшие действия.
Работать в цех, расположенный в Колке, на автобусе ездят более 200 жителей Дундагского и Талсинского краев. С SPKC была достигнута договоренность, что всем работникам сделают тест слюны. Люди получают результаты в индивидуальном порядке. Пока SPKC не сообщил конкретное количество заболевших.
Цвейгелис сообщил, что производство на Līcis-99 приостановлено на два дня, а далее предприятие ждет указаний от SPKC.