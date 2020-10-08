Чт, 8.10.2020
За неиспользование масок в общественном транспорте нужно предусмотреть административную ответственность. Это облегчит жизнь контролерам. Я не хотела бы быть на их месте и объяснять людям, отрицающим Covid-19, зачем нужно носить маски. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Covid-19 констатирован на рыбоперерабатывающем предприятии на Колке

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Заражение Covid-19 выявлено у работников рыбоперерабатывающего предприятия Līcis-99 в Колке, сообщил директор предприятия Каспар Цвейгелис.

Первый случай коронавируса на предприятии зарегистрирован в выходные дни. После этого руководство связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), чтобы обсудить дальнейшие действия.

Работать в цех, расположенный в Колке, на автобусе ездят более 200 жителей Дундагского и Талсинского краев. С SPKC была достигнута договоренность, что всем работникам сделают тест слюны. Люди получают результаты в индивидуальном порядке. Пока SPKC не сообщил конкретное количество заболевших.

Цвейгелис сообщил, что производство на Līcis-99 приостановлено на два дня, а далее предприятие ждет указаний от SPKC.

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