Covid-19 констатирован на рыбоперерабатывающем предприятии на Колке

Первый случай коронавируса на предприятии зарегистрирован в выходные дни. После этого руководство связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), чтобы обсудить дальнейшие действия.

Работать в цех, расположенный в Колке, на автобусе ездят более 200 жителей Дундагского и Талсинского краев. С SPKC была достигнута договоренность, что всем работникам сделают тест слюны. Люди получают результаты в индивидуальном порядке. Пока SPKC не сообщил конкретное количество заболевших.