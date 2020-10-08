В конце недели в Риге закроют участок улиц Чака и Марияс

Подготовительные работы, которые существенно на движение не повлияют, будут начаты уже в 22 часа 9 октября, а упомянутый участок улицы будет закрыт в полночь. Работы по асфальтированию улицы закончат в воскресенье в 5:30, когда начинает курсировать первый общественный транспорт, и улица будет открыта для всех.

В пятницу пройдут подготовительные работы, в свою очередь в субботу запланированы работы по асфальтированию от улицы Стабу до Блауманя.

Также в субботу в течение дня пройдут подготовительные работы для асфальтирования участка от Блауманя до Меркеля, а вечером упомянутый участок начнут асфальтировать. Завершатся работы в воскресенье утром, когда улицу закроют для движения.

Во время работы примерно на час будут закрыты перекрестки пересекаемых улиц, потоки транспорта пустят в объезд. На улице Стабу ограничений не предсмотрено.