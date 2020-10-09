Голосуем! Выбери лучший гол сентября в чемпионате Латвии!

Напомним, самым красивым голом июня читатели RUS TVNET выбрали точный удар Мартиньша Кигурса из "Лиепаи", в июле победу одержал Кирилл Макеев из "Даугавпилса", а в августе лидером голосования стал Янис Икауниекс.

Пришло время определить автора самого красивого гола "Вирслиги" в сентябре. Голосование завершится 11 октября в 23:59.

Ричард Корзан ("Елгава")

27 сентября "Елгава" на своём поле обыграла "Даугавпилс" со счётом 2:0. Корзан отличился на 91-й минуте игры, установив окончательный счёт. В этом сезоне 23-летний полузащитник провёл 17 матчей, в которых забил два мяча.

Додо ("Лиепая")

28 сентября "Лиепая" дома обыграла "Метту" со счётом 3:0. Один из голов в этой игре забил Додо. 32-летний бразилец в этом сезоне забил 8 голов в 18 матчах.

Кришс Карклиньш ("Валмиера")

27 сентября "Валмиера" на своём поле сыграла вничью с РФШ (2:2). Интересно, что уйти от поражения "Валмиера" смогла лишь на 95-й минуте благодаря голу Карклиньша, который реализовал штрафной удар.

24-летний латвийский футболист в этом сезоне забил 4 мяча в 20 матчах.

Лаки Опара ("Спартак")

20 сентября юрмальский "Спартак" на выезде сыграл вничью с рижской "Меттой" (1:1). "Спартак" уступал по ходу встречи, но на 58-й минуте Опара сравнял счёт, головой отправив мяч в сетку ворот.

20-летний нигерийский футболист в этом сезоне забил три мяча в 15 матчах.

Евгений Козлов ("Вентспилс")

20 сентября "Вентспилс" в гостях сыграл вничью с РФШ (1:1). Единственный гол в составе "жёлто-синих" на 69-й минуте забил Козлов, который мастерски исполнил штрафной удар.