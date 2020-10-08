Mercedes-Benz разрабатывает электромобиль, способный проехать на одной зарядке 1200 километров

Никакой дополнительной информации об ожидаемом прототипе нет. Партнерское предприятие Mercedes AMG High Performance Powertrains (она делает для немецкой компании двигатели Formula 1) в презентации будущей стратегии показало только силуэт изображения прототипа. Также оно сообщило, что с полными батареями он сможет проехать от Пекина до Шанхая, что даже немного больше, чем 1200 километров.

Судя по иллюстративным изображениям, разработчики прототипа EQXX только силовыми агрегатами не ограничатся, так как автомобиль значительно отличается от других серийных моделей и и получит удлиненный обтекаемый корпус как концептуальный Concept IAA.

ФОТО: Mercedes-Benz

Ожидается, что EQXX будет сконструирован на новой большой модульной платформе электромобиля, на которой базируются и ожидаемые седан с застекленным задним багажником EQS, кроссовер EQS и другие модели.

Батарея прототипа мощностью 800 вольт будет поддерживать 250 kW зарядку, таким образом, машина сможет накопить резервную энергию для значительного расстояния за очень короткое время. Кроме того, у автомобиля будут самостоятельные магнитные синхронные электромоторы, которые будут приводить в движение колеса с помощью двухступенчатой коробки передач.

Большую. часть реализованных в прототипе идей Mercedes-Benz со временем введет и в серийные автомобили. Это произойдет постепенно, однако электрификация быстро набирает обороты. Уже в ближайшее время Mercedes-Benz планирует выпустить кроссоверы EQA и EQB, упомянутые подвиды EQS, а также автомобили с обозначением EQE.