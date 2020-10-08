В Кулдиге на карантин отправлена часть работников почтового отделения

В связи с этим в почтовом отделении введены структурные изменения, чтобы уберечь от возможного заражения клиентов и продолжить предоставление почтовых услуг.

Варпа отметила, что предприятие следит за ситуацией, соблюдает меры безопасности и готово быстро реагировать в случае необходимости.

Как сообщалось, в соответствии с решением правительства в Кулдиге с 1 по 14 октября из-за вспышки Covid-19 введен ряд ограничений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.