Covid-19: В Резекненской больнице запретили навещать пациентов

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 в Резекненской больнице введены мероприятия по безопасности, в том числе запрещено посещение пациентов, сообщает агентство LETA.
В больнице не разрешено навещать пациентов, обязательным является требование использования масок для лица и бахил. Передачи для пациентов можно сдать до 18 часов на посту у регистратуры.
"Первоочередная работа больницы обеспечена, ограничены потенциальные риски инфекции, при этом оказание услуг здравоохранения не нарушено", - прокомментировала представитель больницы Лаура Сондоре-Строде.
В среду Covid-19 обнаружен в Латвии у 109 человек, что является крупнейшим количеством, констатированным за сутки.
Вчера сделано 4416 тестов на Covid-19, положительными оказались 2,47%.
В больницу за сутки помещены десять пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся 42 пациента с коронавирусом, в том числе пять в тяжелом состоянии.