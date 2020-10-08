Чт, 8.10.2020
Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Владимир Путин, президент России
Владимир Путин, президент России

Covid-19: В Резекненской больнице запретили навещать пациентов

Резекненская больница

ФОТО: LETA/Estere Lubgāne

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 в Резекненской больнице введены мероприятия по безопасности, в том числе запрещено посещение пациентов, сообщает агентство LETA.

В больнице не разрешено навещать пациентов, обязательным является требование использования масок для лица и бахил. Передачи для пациентов можно сдать до 18 часов на посту у регистратуры.

"Первоочередная работа больницы обеспечена, ограничены потенциальные риски инфекции, при этом оказание услуг здравоохранения не нарушено", - прокомментировала представитель больницы Лаура Сондоре-Строде.

В среду Covid-19 обнаружен в Латвии у 109 человек, что является крупнейшим количеством, констатированным за сутки.

Вчера сделано 4416 тестов на Covid-19, положительными оказались 2,47%.

В больницу за сутки помещены десять пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся 42 пациента с коронавирусом, в том числе пять в тяжелом состоянии.

Последние новости

НАВЕРХ
Back