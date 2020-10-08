Covid-19: В Резекненской больнице запретили навещать пациентов

В больнице не разрешено навещать пациентов, обязательным является требование использования масок для лица и бахил. Передачи для пациентов можно сдать до 18 часов на посту у регистратуры.

"Первоочередная работа больницы обеспечена, ограничены потенциальные риски инфекции, при этом оказание услуг здравоохранения не нарушено", - прокомментировала представитель больницы Лаура Сондоре-Строде.

В среду Covid-19 обнаружен в Латвии у 109 человек, что является крупнейшим количеством, констатированным за сутки.

Вчера сделано 4416 тестов на Covid-19, положительными оказались 2,47%.