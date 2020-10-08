Фото ⟩ В Риге открыт крупнейший в Балтии конференц-центр

В четверг, 8 октября, в Риге был открыт крупнейший в Балтии конференц-центр ATTA CENTRE общей площадью 22 700 квадратных метров, расположенный в Риге на улице Краста 60.
ATTA CENTRE - это инновационный многофункциональный бизнес-комплекс, объединяющий все необходимые услуги для современного делового человека - 29 конференц-залов, офисный центр, ресторан, большая парковка с зарядными станциями для электромобилей.
Галерея: В Риге открыт крупнейший в Балтии конференц-центр
Одновременно центр может принять до 5500 человек.
Как известно, ATTA CENTRE обладает широкими техническими возможностями, - здесь можно проводить разноформатные мероприятия: выставки, конференции, банкеты, а также культурные, художественные и спортивные ивенты.
Высокотехнологичная мультимодульная система позволяет без потери качества шумоизоляции менять планировку всего первого этажа. Общая площадь центра составляет 22 700 кв. метров.