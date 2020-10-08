Думпис: Если новые ограничения и введут, они не будут такими, как весной

При неконтролируемом распространении коронавируса придется вводить более строгие ограничения на скопления людей, но они не будут такими, как весной, заявил агентству LETA главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.
"Нельзя исключать, что, если мы увидим неконтролируемое распространение вируса по всей стране и резкое увеличение количества пациентов в больницах, потребуются новые, более строгие ограничения на скопления людей", - сказал он.
Говоря о методах лечения Covid-19, Думпис отметил, что по сравнению с весной ничего существенно не изменилось, однако в целом в мире результаты лечения в отделениях интенсивной терапии улучшились. Также в настоящее время достаточно средств индивидуальной защиты, а весной их сильно не хватало.
Главный инфекционист Минздрава отметил, что нынешняя тактика ограничения Covid-19 по-прежнему основана на своевременном обнаружении вспышек, обширном тестировании и выявлении контактных лиц, и до сих пор эти меры приносили хороший результат.
Тем не менее нужно считаться с тем, что будут вводиться временные локальные ограничения в случае вспышек болезни.
Особое внимание следует обратить на дистанцирование и меры предосторожности в помещениях.
"Теперь мы знаем, что риск заразиться в помещениях - гораздо больше, чем вне них", - сказал инфекционист.