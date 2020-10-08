Думпис: Если новые ограничения и введут, они не будут такими, как весной

"Нельзя исключать, что, если мы увидим неконтролируемое распространение вируса по всей стране и резкое увеличение количества пациентов в больницах, потребуются новые, более строгие ограничения на скопления людей", - сказал он.

В то же время инфекционист уточнил, что ограничения не будут такими, как весной, потому что сейчас имеется гораздо лучшее понимание того, как распространяется вирус.

Говоря о методах лечения Covid-19, Думпис отметил, что по сравнению с весной ничего существенно не изменилось, однако в целом в мире результаты лечения в отделениях интенсивной терапии улучшились. Также в настоящее время достаточно средств индивидуальной защиты, а весной их сильно не хватало.

Главный инфекционист Минздрава отметил, что нынешняя тактика ограничения Covid-19 по-прежнему основана на своевременном обнаружении вспышек, обширном тестировании и выявлении контактных лиц, и до сих пор эти меры приносили хороший результат.

Тем не менее нужно считаться с тем, что будут вводиться временные локальные ограничения в случае вспышек болезни.

Думпис подчеркнул, что в настоящее время важны не новые ограничения, а соблюдение прежних требований - это относится к развлечениям, работе, встречам с друзьями и родственниками.

Особое внимание следует обратить на дистанцирование и меры предосторожности в помещениях.