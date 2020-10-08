LIC: В реанимации с Covid-19 борются и сорокалетние

Берзиня рассказала, что в LIC сейчас лечатся 30 пациентов. Хорошая новость в том, что сегодня пять человек были выписаны из стационара, однако трое находятся в интенсивной терапии, реанимации и они в очень тяжелом состоянии.

"Эта болезнь - реальная угроза для жизни каждого человека. Желаю людям открыть глаза и увидеть правду и не совершать ненужных действий", 2

- отметила Берзиня.

И руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле в четверг указала, что служба ежедневно доставляет в больницы несколько пациентов с Covid-19. В больнице находятся и пациенты, которые находятся в очень тяжелом состоянии.

"Это время показывает, что это и более молодые пациенты, чем были весной", - отметила Ципуле, указав, что среди них и те, кому 42, 46, 50 лет, и они продолжают лечиться от достаточно тяжелых проявлений Covid-19.

Она также сообщила, что два врача NMPD болеют Covid-19, оба заразились около двух недель назад и в настоящее время находятся на стадии выздоровления, но источник инфекции не был идентифицирован ни у одного из работников. У конкретного медика был вызов к пациенту с Covid-19, но были применены все средства безопасности.