Метробус на улице Деглава и паром в Болдерае: озвучены идеи для привлечения в Ригу инвестиций

Рижский регион имеет возможность получить сотни миллионов евро на инвестиции в проекты транспортной инфраструктуры, что позволит значительно снизить загрязнение углекислым газом, заявил на рабочем совещании с самоуправлениями Рижского региона вице-мэр столицы Вилнис Кирсис.
По его словам, правительство готово на эти цели выделить из средств механизма оздоровления и устойчивости крупные средства - до 2026 года Латвия может получить для реализации проектов более 2 млрд евро.
"Чтобы подать заявку на эти средства, необходимо до конца октября подготовить конкретный план - что мы можем сделать до 2026 года. Поэтому нужно работать очень активно всем ответственным столичным департаментам и комитетам", - сказал вице-мэр.
На совещании рабочие группы выдвинули конкретные предложения, например,
о замене автобусов на экологически более чистые, продлении трамвайных линий и увеличении скорости движения, создании линии метробуса по улице Деглава до границы Риги, развитии водного транспорта, например, парома между Болдераей и Вецмилгрависом.
Планируется также создавать новые полосы для общественного транспорта, устанавливать умные светофоры и др.
Как указала председатель комитета развития города Инесе Андерсоне, в Риге нужно удвоить количество людей, передвигающихся на велосипедах, и одновременно сделать инфраструктуру более безопасной для них и других малых транспортных средств, чтобы дети и подростки могли самостоятельно доезжать до школы без использования родительских автомашин.