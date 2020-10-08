Чт, 8.10.2020
"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому Владимир Путин, президент России
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  • Рекордное число случаев Covid-19 и обращение Навального. Все, что вы могли пропустить 8 октября

Рекордное число случаев Covid-19 и обращение Навального. Все, что вы могли пропустить 8 октября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Четверг, 8 октября.

Коронавирус:

  • Впервые количество выявленных за сутки случаев Covid-19 превысило 100. Большинство - в Курземе.
  • Рекордные 109 случаев: эпидемиологи озвучили гипотезу.
  • LIC: В реанимации с Covid-19 борются и сорокалетние.
  • Думпис: Если новые ограничения и введут, они не будут такими, как весной.
  • В среду в Латвии госпитализировано самое большое за день количество больных Covid-19.
  • Covid-19: В Резекненской больнице запретили навещать пациентов.
  • В Кулдиге на карантин отправлена часть работников почтового отделения.
  • Covid-19 констатирован на рыбоперерабатывающем предприятии на Колке.
  • Контролеры Rīgas satiksme отчитались, сколько рижан надевают маски в транспорте.
  • Глава NMPD: Мы в гораздо более сложной ситуации, чем были на самом пике весной.
  • В Кулдиге школьникам во время дистанционного обучения будут доставлять пакеты с продуктами.
  • В Литве 142 новых случая Covid-19 и еще одна смерть. В Эстонии - 45 случаев.
  • Почему "неэффективные маски" снова обязательны? Неудобные вопросы Илзе Винькеле.
  • Мощности для тестирования на Covid-19 в Латвии меньше, чем в Литве и Эстонии.

Другие события дня:

  • Метробус на улице Деглава и паром в Болдерае: озвучены идеи для привлечения в Ригу инвестиций.
  • В Domina Shopping обещают крупнейший развлекательный парк под крышей в Латвии.
  • Региональная реформа все ближе: самоуправления начали распродавать собственность.
  • "Тупая русофобская пропаганда". Москва ответила Навальному.
  • Среди стран Балтии цены растут только в Литве.
  • В Москве задержаны две участницы Pussy Riot.
  • "Привет, это Навальный!" Оппозиционер выпустил первое с момента отравления видеообращение.
  • В конце недели в Риге закроют участок улиц Чака и Марияс.
  • В пожаре в Балвском крае погиб человек.
  • В Елгаве в мусорном мешке был найден котенок.
  • Сейм выдал для уголовного преследования депутата Адамовича.
  • Губернатор Камчатского края заявил, что у побережья токсинов не обнаружили.
  • У Сейма прошел пикет о правовой защите всех семей.
  • "Мальчик на побегушках у Путина": Герхард Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью Навального.
  • Исследование: жители Латвии не достаточно заботятся о своем зрении.

Новости из мира знаменитостей:

  • Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк.
  • "Мы были против подстав": Елена Ханга о работе на НТВ, отце премьер-министре и Black Lives Matter.
  • Герцогиня Кембриджская против первой леди Украины: чей наряд лучше?
  • Тимати станет новым участником реалити-шоу "Холостяк".
  • Где остановились Макроны в Риге? Известна стоимость роскошных апартаментов.
  • Артисты из Латвии вдохнули жизнь в легендарный хит Пугачевой "Позови меня с собой".

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