Рекордное число случаев Covid-19 и обращение Навального. Все, что вы могли пропустить 8 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Четверг, 8 октября.
Коронавирус:
- Впервые количество выявленных за сутки случаев Covid-19 превысило 100. Большинство - в Курземе.
- Рекордные 109 случаев: эпидемиологи озвучили гипотезу.
- LIC: В реанимации с Covid-19 борются и сорокалетние.
- Думпис: Если новые ограничения и введут, они не будут такими, как весной.
- В среду в Латвии госпитализировано самое большое за день количество больных Covid-19.
- Covid-19: В Резекненской больнице запретили навещать пациентов.
- В Кулдиге на карантин отправлена часть работников почтового отделения.
- Covid-19 констатирован на рыбоперерабатывающем предприятии на Колке.
- Контролеры Rīgas satiksme отчитались, сколько рижан надевают маски в транспорте.
- Глава NMPD: Мы в гораздо более сложной ситуации, чем были на самом пике весной.
- В Кулдиге школьникам во время дистанционного обучения будут доставлять пакеты с продуктами.
- В Литве 142 новых случая Covid-19 и еще одна смерть. В Эстонии - 45 случаев.
- Почему "неэффективные маски" снова обязательны? Неудобные вопросы Илзе Винькеле.
- Мощности для тестирования на Covid-19 в Латвии меньше, чем в Литве и Эстонии.
Другие события дня:
- Метробус на улице Деглава и паром в Болдерае: озвучены идеи для привлечения в Ригу инвестиций.
- В Domina Shopping обещают крупнейший развлекательный парк под крышей в Латвии.
- Региональная реформа все ближе: самоуправления начали распродавать собственность.
- "Тупая русофобская пропаганда". Москва ответила Навальному.
- Среди стран Балтии цены растут только в Литве.
- В Москве задержаны две участницы Pussy Riot.
- "Привет, это Навальный!" Оппозиционер выпустил первое с момента отравления видеообращение.
- В конце недели в Риге закроют участок улиц Чака и Марияс.
- В пожаре в Балвском крае погиб человек.
- В Елгаве в мусорном мешке был найден котенок.
- Сейм выдал для уголовного преследования депутата Адамовича.
- Губернатор Камчатского края заявил, что у побережья токсинов не обнаружили.
- У Сейма прошел пикет о правовой защите всех семей.
- "Мальчик на побегушках у Путина": Герхард Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью Навального.
- Исследование: жители Латвии не достаточно заботятся о своем зрении.
Новости из мира знаменитостей:
- Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк.
- "Мы были против подстав": Елена Ханга о работе на НТВ, отце премьер-министре и Black Lives Matter.
- Герцогиня Кембриджская против первой леди Украины: чей наряд лучше?
- Тимати станет новым участником реалити-шоу "Холостяк".
- Где остановились Макроны в Риге? Известна стоимость роскошных апартаментов.
- Артисты из Латвии вдохнули жизнь в легендарный хит Пугачевой "Позови меня с собой".