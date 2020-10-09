Пт, 9.10.2020
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"Каждый день - беспилотник". Тысячи армян бегут из Нагорного Карабаха через приграничный город Горис

Пункт гуманитарной помощи беженцам в пограничном армянском городе Горис

ФОТО: Getty Images

Тысячи беженцев устремились в Армению с начала нового конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Первый населенный пункт на их пути - приграничный армянский город Горис. Беженцев, выезжающих из Карабаха, привозят в мэрию Гориса, оттуда их забирают родственники или распределяют по гостиницам. Русская служба Би-би-си побывала в пункте сбора беженцев и поговорили с несколькими семьями, покинувшими свои дома в поисках безопасности.

Кабинеты на первом этаже здания мэрии Гориса заставлены коробками и пакетами. Несколько десятков женщин не спеша перебирают одежду и перекладывают к себе в сумки.

По зданию бегают сотрудницы администрации, пытаясь навести порядок на столах, которые раньше были их рабочими местами. В мэрию заходят четверо мужчин в одинаковых кожаных куртках с вышитым армянским флагом на спине.

Один из них в солнечных очках, волосы собраны в хвост. Мужчины не говорят по-русски, только на английском и армянском. Это члены международного байкерского клуба Armenia, которые приехали в страну три дня назад из Ливана и Соединенных Штатов. Мужчины не прячутся от камер, но вместо настоящих имен называют журналистам свои байкерские псевдонимы: Ракета, Грешник, Псих и Черный ястреб.

Эти имена нашиты на их куртках на английском языке. Вице-президент клуба Грешник приехал из Лос-Анджелеса, где живет последние 28 лет. По его словам, он ни секунды не сомневался в решении вернуться на историческую родину, узнав о войне в Карабахе.

Байкеры приехали в Армению в начале октября. На фото - Псих и Черный ястреб

BBC

 

Грешник рассказывает, что не знал, чем конкретно может быть полезен, а сейчас он с товарищами покупает продукты и одежду для беженцев и развозит по домам.

Помогают они не только беженцам, но и воюющим в Карабахе. "Если понадобится, и воевать пойдем", - говорит один из байкеров.

Черный ястреб родился в Бейруте, его предки переехали туда из Турции и остались.

В Ливане у Ястреба живут родители, жена и дети. Он рассказывает, что в этот раз он решил переехать в Армению навсегда и перевезти семью. Байкеры передвигаются на машинах - "не время ездить на байках", но пересядут на них как только война закончится.

Из здания мэрии мужчины направляются в армянское село Веришен, где живет 170 беженцев. Байкеры повезут им одежду и еду. На просьбу взять нас с собой сначала соглашаются, но через час перезванивают и говорят, что не хотят пиара: "В Горисе много беженцев, поезжайте лучше к ним, послушайте их истории". Мы соглашаемся и едем к беженцам Гориса.

Ануш

Хозяйка гостиницы Yeghevnut Ануш Малинцян - улыбчивая, спокойная женщина 47 лет. Она соглашается познакомить нас с беженцами, но просит подождать, пока не закажет торт для именинника.

Хозяйка гостиницы заказывает торт на день рождения одному из беженцев

BBC

 

"Это дедушка из Карабаха, он приехал с семьей два дня назад и у него сегодня день рождения, думаем сделать ему приятное", - говорит Ануш. С утра она уже сделала подарок имениннику - переселила его с женой из общего номера в VIP. "Я сказала внукам: не беспокойте сегодня дедушку с бабушкой, сегодня их день", - смеется женщина.

Отель Yeghevnut расположен на холме, с которого открывается вид на весь город. Гостиничным бизнесом Ануш вместе с мужем занимается 13 лет. До того как приехали беженцы, гостиница пользовалась популярностью у иностранцев. Приезжали туристы из Африки и Японии. Хозяйка рассказывает, как однажды у них остановился японец, который мечтал посетить родину знаменитого композитора. "Он показывает название страны, куда он ехал, а там написано: Австрия. Он напутал и приехал к нам".

Гостиница рассчитана на 78 мест, Ануш с мужем разместили здесь 127 беженцев. Решение о том, чтобы поселить приезжих в номера своего бутик-отеля, супруги принимали вместе.

Беженцев, которые не могут добраться до родственников, размещают в гостиницах Гориса

Getty Images

 

Женщина признается, что они теряют в деньгах весь год - сначала коронавирус, потом война в Карабахе, но в своем решении поселить беженцев супруги не сомневались. У них самих сгорел дом в 1993 году, когда бомбили Горис, и они знают, что значит остаться без крыши над головой. "То, что я делюсь кровом, - это не значит, что я героиня. Просто по-человечески, я так думаю", - говорит Ануш.

Первые два дня супруги кормили беженцев сами, потом подключились местные власти и волонтеры. С 28 сентября Ануш с мужем переехали в гостиницу, потому что беженцев привозят и ночью.

Каждое утро супруги составляют список того, что нужно беженцам, едут в пункт раздачи продуктов и одежды и возвращаются. Ануш рассказывает, что сначала с беженцами тяжело было общаться, они не шли на контакт. "Их можно понять, они оставили там все, что у них есть. У многих воюют мужья и сыновья, они очень переживают за них", - говорит хозяйка. Есть в гостинице и те, кто не хочет оставаться в Горисе, для них отель - это место, где можно подождать, пока за ними не приедут родственники.

Наш разговор с Ануш прерывает ее муж, говорит, что везут новых беженцев из Степанакерта.

В Горисе, где второй день идет дождь, температура не поднимается выше 10 градусов.

К воротам отеля подъезжает машина, из которой выходят двое мужчин и женщина в домашних тапочках, без носков. В руках у нее большой желтый пакет с вещами.

90-летнюю жительницу Степанакерта привезли в Горис через 10 дней после начала боевых действий

BBC

 

Мужчины помогают бабушке, которая сидит на переднем сиденье, в руках у нее трость, на плечи накинут легкий пиджак. Из задней двери автомобиля показывается седой дедушка. Он тоже идет медленно, сгорбившись, с двух сторон. Его поддерживают родственники.

Беженцы в Горисе

BBC

 

В холле гостиницы решают, куда поселить приезжих, на первом этаже мест нет. Мужчина, который привез беженцев, берет дедушку на руки и поднимает на второй этаж. Позже Ануш расскажет, что супругам по 90 лет.

Праздник для беженцев

В гостинице живет одна семья, которой Ануш очень гордится и хочет нас с ней познакомить. Семья, в которой было восемь детей, приехала из Лачина - ближайшего к границе Нагорного Карабаха и Армении города (азербайджанский город Лачин остался под контролем армянских сил после перемирия 1994 года - прим. Би-би-си). Беременная на девятом месяце Анна решила переехать после того, как услышала первую воздушную тревогу.

Анна родила своего девятого ребенка уже будучи беженкой

BBC

 

Анна рассказывает, что когда заревела сирена, они укрывались в бане или просто под крышей своего дома, но это было опасно. Семья собрала все, что помещается в две сумки, и переехала в Горис. Через четыре дня Анна родила. Девочку назвали Мариам.

В комнате, где живет Анна с мужем и теперь уже с девятью детьми, три большие кровати и люлька. Старшие сыновья - подростки, они смотрят новости по телевизору, младшие с любопытством разглядывают нас. Новорожденная не плачет, Анна берет ее на руки и с удовольствием всем показывает.

Родители не выглядят подавленными, но во время разговора выясняется, что у Анны в Карабахе воюют три брата. Мать с отцом остались в Лачине, чтобы быть ближе к сыновьям, хотя связи с ними никакой нет. Беженкой она стала впервые. "Я никогда не могла подумать, что Степанакерт или Лачин будут бомбить", - признается Анна.

Эдвард Лалаян встречает свой 65-й день рождения

BBC

 

Вечером дети Анны вместе со всеми другими беженцами спускаются в ресторан. В зале несколько десятков человек. Хозяйка гостиницы сама ходит по столам и разносит еду. Ануш зовет нас в зал, потому что привезли тот самый праздничный торт для именинника.

Повозившись с колонками со встроенной цветомузыкой, Ануш включает песню Ирины Аллегровой "С днем рождения". Из подсобного помещения выходит женщина с тортом, на котором горит несколько свечей. Свет в зале тушат, сотрудники отеля начинают хлопать.

Седой бородатый мужчина, которому посвящен этот праздник, сидит за столом вместе со своей женой. Выражение его лица не меняется, он только смотрит на торт и говорит "спасибо". Именинника зовут Эдвард Лалаян, ему исполнилось 65 лет. На вопрос о том, как настроение, отвечает: "Хорошо, нормально".

Жена Эдварда Анаит рассказывает, что они вчера приехали с дочерью и внуками, а сыновья остались в Гадруте (это на юге Нагорного Карабаха), воюют. Связь с ними есть, они говорят, что у них все хорошо.

Семья Лалаян второй раз стала беженцами, в 1992 году они уже выезжали их Карабаха: "Сейчас плохо, тогда самолеты не бомбили, а сейчас бомбят. Каждый день - беспилотник".

Поговорив еще немного с хозяйкой гостиницы, мы выходим из здания. На крыльце стоит и курит именинник Эдвард. Мы еще раз поздравляем его с днем рождения, он еще раз тихо говорит "спасибо".

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