"Каждый день - беспилотник". Тысячи армян бегут из Нагорного Карабаха через приграничный город Горис

Отель Yeghevnut расположен на холме, с которого открывается вид на весь город. Гостиничным бизнесом Ануш вместе с мужем занимается 13 лет. До того как приехали беженцы, гостиница пользовалась популярностью у иностранцев. Приезжали туристы из Африки и Японии. Хозяйка рассказывает, как однажды у них остановился японец, который мечтал посетить родину знаменитого композитора. "Он показывает название страны, куда он ехал, а там написано: Австрия. Он напутал и приехал к нам".

Гостиница рассчитана на 78 мест, Ануш с мужем разместили здесь 127 беженцев. Решение о том, чтобы поселить приезжих в номера своего бутик-отеля, супруги принимали вместе.

Беженцев, которые не могут добраться до родственников, размещают в гостиницах Гориса Getty Images

Женщина признается, что они теряют в деньгах весь год - сначала коронавирус, потом война в Карабахе, но в своем решении поселить беженцев супруги не сомневались. У них самих сгорел дом в 1993 году, когда бомбили Горис, и они знают, что значит остаться без крыши над головой. "То, что я делюсь кровом, - это не значит, что я героиня. Просто по-человечески, я так думаю", - говорит Ануш.

Первые два дня супруги кормили беженцев сами, потом подключились местные власти и волонтеры. С 28 сентября Ануш с мужем переехали в гостиницу, потому что беженцев привозят и ночью.

Каждое утро супруги составляют список того, что нужно беженцам, едут в пункт раздачи продуктов и одежды и возвращаются. Ануш рассказывает, что сначала с беженцами тяжело было общаться, они не шли на контакт. "Их можно понять, они оставили там все, что у них есть. У многих воюют мужья и сыновья, они очень переживают за них", - говорит хозяйка. Есть в гостинице и те, кто не хочет оставаться в Горисе, для них отель - это место, где можно подождать, пока за ними не приедут родственники.

Наш разговор с Ануш прерывает ее муж, говорит, что везут новых беженцев из Степанакерта.

В Горисе, где второй день идет дождь, температура не поднимается выше 10 градусов.

К воротам отеля подъезжает машина, из которой выходят двое мужчин и женщина в домашних тапочках, без носков. В руках у нее большой желтый пакет с вещами.

90-летнюю жительницу Степанакерта привезли в Горис через 10 дней после начала боевых действий BBC

Мужчины помогают бабушке, которая сидит на переднем сиденье, в руках у нее трость, на плечи накинут легкий пиджак. Из задней двери автомобиля показывается седой дедушка. Он тоже идет медленно, сгорбившись, с двух сторон. Его поддерживают родственники.

Беженцы в Горисе BBC