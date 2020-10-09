Думпис: в росте заболеваемости Covid-19 виноваты безответственные граждане

Уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии растет, потому что люди не соблюдают установленные правительством требования, заявил агентству LЕТА главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.
На вопрос, почему в Латвии наблюдается стремительный рост заболеваемости, он ответил, что она растет повсюду, за исключением Норвегии.
Думпис отметил, что наиболее "проблемной" является возрастная группа от 16 до 40 лет. Люди невнимательны на своих рабочих местах, встречаясь и отдыхая вместе, и проблема несоблюдения требований встречается почти во всех странах.
Комментируя возможность ввести обязательное ношение масок в помещениях, Думпис отметил, что маска - не единственный способ ограничить распространение вируса, но известно, что он работает. "Маски для лица - доказанное дополнительное средство для ограничения инфекции, однако их ношение не дает полной гарантии", - сказал специалист, подчеркнув, что основным способом является соблюдение дистанции и избегание скоплений людей в помещениях.
По мнению представителя Минздрава, необходимо активизировать диалог с обществом и проводить разъяснительную работу. "В настоящее время многое изменилось, и о вирусе мы знаем гораздо больше. Лето прошло очень хорошо, поэтому не было такой сильной необходимости информировать общество, но сейчас об этом вновь нужно говорить", - сказал инфекционист.