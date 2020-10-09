Думпис: в росте заболеваемости Covid-19 виноваты безответственные граждане

На вопрос, почему в Латвии наблюдается стремительный рост заболеваемости, он ответил, что она растет повсюду, за исключением Норвегии.

"Все делают что-то неправильно, и это неправильное состоит в том, что люди не соблюдают правила, которые должны соблюдать", - подчеркнул инфекционист.

Думпис отметил, что наиболее "проблемной" является возрастная группа от 16 до 40 лет. Люди невнимательны на своих рабочих местах, встречаясь и отдыхая вместе, и проблема несоблюдения требований встречается почти во всех странах.

Комментируя возможность ввести обязательное ношение масок в помещениях, Думпис отметил, что маска - не единственный способ ограничить распространение вируса, но известно, что он работает. "Маски для лица - доказанное дополнительное средство для ограничения инфекции, однако их ношение не дает полной гарантии", - сказал специалист, подчеркнув, что основным способом является соблюдение дистанции и избегание скоплений людей в помещениях.