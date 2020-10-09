В удаленном режиме: правительство рассмотрит последние законопроекты бюджета на 2021 год

Как ранее сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодня будут рассматриваться ограничения в режиме налога микропредприятий и изменения в системе авторских гонораров.

Ранее правительство поддержало поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие постепенное повышение акцизного налога на табак, отмену режима патентной платы, сохранение сниженной ставки НДС в размере 5% на овощи, ягоды и фрукты еще на три года и другие законопроекты.