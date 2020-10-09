В удаленном режиме: правительство рассмотрит последние законопроекты бюджета на 2021 год

Правительство сегодня, 9 октября, на внеочередном заседании рассмотрит последние законопроекты из бюджетного пакета на 2021 год.
Заседание правительства пройдет в удаленном режиме в 13.00.
Как ранее сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодня будут рассматриваться ограничения в режиме налога микропредприятий и изменения в системе авторских гонораров.
Ранее правительство поддержало поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие постепенное повышение акцизного налога на табак, отмену режима патентной платы, сохранение сниженной ставки НДС в размере 5% на овощи, ягоды и фрукты еще на три года и другие законопроекты.
Окончательное решение по всем изменениями примет Сейм.