Пт, 9.10.2020
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Алексей Навальный

В удаленном режиме: правительство рассмотрит последние законопроекты бюджета на 2021 год

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ФОТО: pexels.com

Правительство сегодня, 9 октября, на внеочередном заседании рассмотрит последние законопроекты из бюджетного пакета на 2021 год.

Заседание правительства пройдет в удаленном режиме в 13.00.

Как ранее сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодня будут рассматриваться ограничения в режиме налога микропредприятий и изменения в системе авторских гонораров.

Ранее правительство поддержало поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие постепенное повышение акцизного налога на табак, отмену режима патентной платы, сохранение сниженной ставки НДС в размере 5% на овощи, ягоды и фрукты еще на три года и другие законопроекты.

Окончательное решение по всем изменениями примет Сейм.

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