Пт, 9.10.2020
Моя ликвидация ничего не изменит. Только в эфире некому будет говорить: "Привет, это Навальный" Алексей Навальный
Алексей Навальный
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • 338 тысяч заболевших: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев Covid-19

338 тысяч заболевших: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

За последние сутки коронавирусом Covid-19 в мире заразились 338 779 человек, сообщает "Медуза" со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Последние данные это рекордный суточный прирост с начала пандемии Covid-19. Предыдущее максимальное значение было зарегистрировано 2 октября - тогда заразились 330 340 человек.

В странах Европы за последние 24 часа выявили 96 996 новых случаев заболевания - это самый высокий показатель в регионе, когда-либо зарегистрированным ВОЗ.

Общее число заболевших в мире уже составило 36 002 000 человек. По оценке университета Джонса Хопкинса (там следят за распространением вируса в реальном времени), во всем мире Covid-19 заразились 36 445 000 человек.

По данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире от коронавируса умерли 1 049 810 человек. Университет Джонса Хопкинса же сообщает о немного большем числе - 1 060 913 умерших.

Последние новости

НАВЕРХ
Back