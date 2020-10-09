338 тысяч заболевших: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев Covid-19

Последние данные это рекордный суточный прирост с начала пандемии Covid-19. Предыдущее максимальное значение было зарегистрировано 2 октября - тогда заразились 330 340 человек.

В странах Европы за последние 24 часа выявили 96 996 новых случаев заболевания - это самый высокий показатель в регионе, когда-либо зарегистрированным ВОЗ.

Общее число заболевших в мире уже составило 36 002 000 человек. По оценке университета Джонса Хопкинса (там следят за распространением вируса в реальном времени), во всем мире Covid-19 заразились 36 445 000 человек.