Пт, 9.10.2020
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Илзе Берзиня, руководитель отделения пациентов Covid-19 Латвийского инфектологического центра

Фигуристку Евгению Медведеву госпитализируют из-за травмы спины

Евгения Медведева

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Российская фигуристка Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России из-за травмы спины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы до последнего надеялись, вчера она была на обследовании у врачей, обострилась у неё старая травма спины, поэтому она не примет участия в турнире и ложится на дополнительное обследование в клинику. Федерация желает скорейшего выздоровления спортсменке", - сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Боли в спине появились у спортсменки ещё на контрольных прокатах сборной России в середине сентября.

"Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но всё тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием", - отметила 20-летняя Медведева в своём Instagram.

Таким образом, дебют Медведевой после возвращения к Этери Тутберидзе снова откладывается. Ранее фигуристка снялась с сентябрьского этапа Кубка России в Сызрани. Второй этап Кубка России пройдет 10-13 октября в московском дворце "Мегаспорт".

Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра. После Игр Евгения перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, но осенью 2020-го вернулась в группу Этери.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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