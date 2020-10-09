Фигуристку Евгению Медведеву госпитализируют из-за травмы спины

"Мы до последнего надеялись, вчера она была на обследовании у врачей, обострилась у неё старая травма спины, поэтому она не примет участия в турнире и ложится на дополнительное обследование в клинику. Федерация желает скорейшего выздоровления спортсменке", - сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Боли в спине появились у спортсменки ещё на контрольных прокатах сборной России в середине сентября.

"Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но всё тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием", - отметила 20-летняя Медведева в своём Instagram.

Таким образом, дебют Медведевой после возвращения к Этери Тутберидзе снова откладывается. Ранее фигуристка снялась с сентябрьского этапа Кубка России в Сызрани. Второй этап Кубка России пройдет 10-13 октября в московском дворце "Мегаспорт".