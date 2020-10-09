Карсумс: "Занимаюсь на льду в группе безработных четыре-пять раз в неделю"

"Пока что я в режиме ожидания. Переговоры, конечно, происходят, но контракт я пока не подписал", - в разговоре с TVNET сказал Карсумс.

Перед началом текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) появилась информация, что Карсумс может вернуться на родину и перейти в "Динамо". Клуб и игрок на словах даже договорились о сотрудничестве, но после того как главным тренером рижан стал Петерис Скудра ситуация изменилась.

Скудра не видел места в составе для 34-летнего хоккеиста. Об этом в разговоре с TVNET говорил сам хоккеист.

"Занимаюсь индивидуально в спортзале, с тренером на стадионе и ещё, так сказать, в группе безработных четыре-пять раз в неделю работаем на льду", - рассказал Карсумс.

"Тренировочный процесс происходит. Ничего не остановилось. Держу себя в форме, чтобы когда появится какая-то команда, не нужно было бы неделю приходить в форму", - продолжил хоккеист.

Мартиньш Карсумс тренируется вместе с Андрисом Джериньшем, Рихардом Букартсом, Виталием Павловым, Кристерсом Гудлевским, Фрэнком Разгалсом, Артуром Кулдой, Робертом Липсбергом и другими хоккеистами, которые находятся без контрактов.