Карсумс: "Занимаюсь на льду в группе безработных четыре-пять раз в неделю"

Латвийский нападающий Мартиньш Карсумс по-прежнему находится без работы, но регулярно поддерживает себя в форме, чтобы в любой момент вернуться и без проблем попасть в состав какой-нибудь команды.
"Пока что я в режиме ожидания. Переговоры, конечно, происходят, но контракт я пока не подписал", - в разговоре с TVNET сказал Карсумс.
Перед началом текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) появилась информация, что Карсумс может вернуться на родину и перейти в "Динамо". Клуб и игрок на словах даже договорились о сотрудничестве, но после того как главным тренером рижан стал Петерис Скудра ситуация изменилась.
Скудра не видел места в составе для 34-летнего хоккеиста. Об этом в разговоре с TVNET говорил сам хоккеист.
"Тренировочный процесс происходит. Ничего не остановилось. Держу себя в форме, чтобы когда появится какая-то команда, не нужно было бы неделю приходить в форму", - продолжил хоккеист.
Мартиньш Карсумс тренируется вместе с Андрисом Джериньшем, Рихардом Букартсом, Виталием Павловым, Кристерсом Гудлевским, Фрэнком Разгалсом, Артуром Кулдой, Робертом Липсбергом и другими хоккеистами, которые находятся без контрактов.
В прошлом сезоне КХЛ Карсумс выступал за московский "Спартак". В 52 матчах он забросил 11 шайб и сделал 11 результативных передач. В конце сезона "красно-белые" решили не продлевать контракты с Карсумсом и Каспаром Даугавиньшем, который сейчас выступает за "Витязь".