Пт, 9.10.2020
Сейчас очевидно, что сам Путин и его режим прошли перерождение, это какая-то новая ступень деградации. Из отвратительного яйца вылез Чужой и защелкал челюстями. Алексей Навальный
Алексей Навальный
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Попасть на КТ - это прямо квест": Ида Галич заболела Covid-19 и не может попасть к врачам
1

"Попасть на КТ - это прямо квест": Ида Галич заболела Covid-19 и не может попасть к врачам

Ида Галич

ФОТО: https://www.instagram.com/galichida/

30-летняя российская блогер Ида Галич рассказала на своей Instagram-странице, что вместе с супругом Аланом Басиевым заразилась коронавирусом. Об этом пишет Woman.ru. 

Звезда призналась, что сделать диагностику легких оказалось совсем не просто. В сторис Ида разместила короткое видео из больницы, куда она приехала, по всей видимости, чтобы сделать диагностику поражения легких, определяющую его степень. На Галич была защитная маска. 

"Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ - это прямо квест", - цитирует Иду Woman.ru. 

Напомним, что сейчас во всем мире отмечается вторая волна роста заболеваемости коронавирусом. Во многих странах медики столкнулись с перегрузкой из-за роста числа заражений.

Ида пока не поделилась деталями происходящего, но пообещала раскрыть их чуть позже. Галич заметила, что самочувствие у нее и ее супруга нормальное. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back