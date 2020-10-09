"Попасть на КТ - это прямо квест": Ида Галич заболела Covid-19 и не может попасть к врачам

Звезда призналась, что сделать диагностику легких оказалось совсем не просто. В сторис Ида разместила короткое видео из больницы, куда она приехала, по всей видимости, чтобы сделать диагностику поражения легких, определяющую его степень. На Галич была защитная маска.

"Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ - это прямо квест", - цитирует Иду Woman.ru.

Напомним, что сейчас во всем мире отмечается вторая волна роста заболеваемости коронавирусом. Во многих странах медики столкнулись с перегрузкой из-за роста числа заражений.