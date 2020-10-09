Фото ⟩ Белла Хадид возвращает в моду прозрачный топ из 2000-х

Папарацци сняли Беллу в Бруклине в компании друзей. На девушке были надеты голубые рваные джинсы прямого кроя, белый кроп-топ и прозрачный облегающий лонгслив синего оттенка. Последний, согласно словам модных экспертов, в скором времени станет трендом у звезд и ее поклонников. Свой образ Хадид разбавила наплечной сумкой с коротким ремнем, остроносыми сапогами и массивными золотистыми украшениями.

Как сказали модные эксперты изданию, сейчас Белла Хадид - один из главных популяризаторов стиля 1990-х и 2000-х годов. Образы, которые она выбирает для соцсетей и попадает в них в объективы фотокамер, копируют тысячи поклонниц модели по всему миру.