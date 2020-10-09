В Литве и Эстонии за последние сутки - по одному новому умершему от Covid-19

Литва:

За минувшие сутки в Литве от Covid-19 умер один человек, выявлено 133 новых случая коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения Литвы в пятницу, 9 октября.

Общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 5758. Сейчас коронавирусом в Литве больны 2911 человек, 2722 человека выздоровели.

От Covid-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.

В изоляции находятся 31 943 человека.

За минувшие сутки проверено 7499 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 830 674 теста.

Эстония:

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1686 первичных тестов на Covid-19, позитивный результат дали 49 тестов, скончался один человек.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 52,07 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро 9 октября госпитализированы 35 пациентов с Covid-19, один подключен к аппарату ИВЛ.

В Ида-Вируской центральной больнице скончался 85-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 68 человек с коронавирусом.

По состоянию на 9 октября выздоровели 2906 человек.