Пт, 9.10.2020
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Алексей Навальный

Видео ⟩ SPKC информирует об эпидемиологической ситуации в стране и введении CovidPass

Юрий Перевощиков

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сегодня в 11:00 проводит пресс-конференцию, посвященную эпидемиологической ситуации в Латвии в связи с Covid-19, а также внедрению информационной системы по контролю за въезжающими (IECIS), согласно которой с 12 октября всем въезжающим необходимо будет заполнять электронные анкеты на сайте covidpass.lv.

В пресс-конференции принимают участие:

  • Юрий Перевощиков, директор отдела анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний;
  • Янис Дрейманис, представитель информационного центра Министерства внутренних дел;
  • Нормунд Крапсис, начальник Главного управления Государственной полиции.

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