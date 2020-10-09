Видео ⟩ SPKC информирует об эпидемиологической ситуации в стране и введении CovidPass

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сегодня в 11:00 проводит пресс-конференцию, посвященную эпидемиологической ситуации в Латвии в связи с Covid-19, а также внедрению информационной системы по контролю за въезжающими (IECIS), согласно которой с 12 октября всем въезжающим необходимо будет заполнять электронные анкеты на сайте covidpass.lv.