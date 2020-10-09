20% скидки, бренды и концепция Ballzy Lifestyle: в Akropole открылся уникальный в Балтии магазин обуви

Многие знают Ballzy как специализированный магазин баскетбольных товаров, крупнейший в Латвии и Северной Европе. А сейчас бренд представляет жителям Латвии новую концепцию - Ballzy Ice, предлагающую широкий ассортимент обуви для досуга на любой вкус от таких мировых брендов, как Jordan, Nike, Adidas, Vans, Puma, Converse, Karhu и Crep Protect.

До этого магазины Ballzy успешно работали не только в Латвии, но и в Эстонии и Финляндии, завоевав лояльность клиентов благодаря яркому интерьеру, предложению товаров высокого класса и профессиональному отношению к потребностям каждого посетителя. Продолжая развитие в странах Балтии, в качестве дома для своего нового магазина в Латвии бренд выбрал торгово-развлекательный центр Akropole. Каждый магазин концепта создается с уникальным интерьером и особым дизайном.

"Мы очень довольны тем, что новый магазин Ballzy Ice поселится в Akropole - самом новом и современном торговом центре Латвии, который обеспечивает посетителям неповторимый опыт в мире моды и развлечений - точно также, как и любой магазин Ballzy, который представляет собой пространство с уникальным дизайном и особой атмосферой. К сожалению, на этот раз, заботясь о здоровье и безопасности клиентов мы приняли решение отказаться от масштабных публичных мероприятий в честь открытия Ballzy Ice. Однако, отмечая приход этой новой концепции в Латвию, в первую неделю после открытия посетителей магазина будут ждать приятные сюрпризы и особые предложения", - пообещал представитель Ballzy Ice Аустрис Круминьш.

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"Мы искренне рады расширить круг своих арендаторов магазином новой концепции Ballzy Ice, предложив посетителям еще более широкие возможности для совершения покупок, чтобы каждый мог найти под одной крышей все необходимое как для повседневных, так и для особых моментов в жизни. Убеждена, что броский интерьер, позитивная атмосфера и новейшие коллекции магазина Ballzy Ice привлекут не только сторонников свободного и спортивного стиля, но и всех тех, кто ценит сочетание комфорта и индивидуальности", - подчеркнула руководитель торгово-развлекательного центра Akropole Зане Кактиня.

Новый магазин Ballzy Ice в торгово-развлекательном центре Akropolе находится на 1-м этаже между входами E и F. Ознакомиться с представленным в магазине разнообразным предложением всемирно известных брендов посетители могут каждый день с 10:00 до 22:00. В честь праздника открытия с 9 по 16 октября Ballzy Ice дарит своим покупателям скидку 20% на все товары.