Пт, 9.10.2020
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Перевощиков: самоизоляция будет применяться к странам, где заболеваемость выше, чем в Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Порог самоизоляции для прибывающих из-за границы в дальнейшем будет привязан к кумулятивному двухнедельному показателю заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения в Латвии, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков на пресс-конференции.

В четверг этот показатель составлял 40,2.

В настоящее время самоизоляция не требуется, если человек прибыл из страны с показателем заболеваемости ниже 25 случаев на 100 тыс. человек. Еще неделю назад пороговый показатель составлял 16 случаев на 100 тыс. населения.

Планируется, что новые правила вступят в силу в субботу.

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