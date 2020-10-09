Перевощиков: участие детей в Рижском марафоне не рекомендуется

Он подчеркнул, что SPKC не имеет полномочий ничего запрещать, он только дает рекомендации, а решения принимают организаторы мероприятия.

Согласно имеющейся у Перевощикова информации, организаторы поддерживают мнение эпидемиологов и в ближайшие часы объявят свое решение.

Перевощиков отметил, что марафон спланирован очень тщательно, несколько дней назад появились новые рекомендации, но никто не ожидал, что эпидемическая ситуация изменится столь стремительно.

С каждым днем инфекция все больше распространяется по школам. В своем классе или группе ребенок находится в "пузыре", и эти "пузыри" не должны соприкасаться, иначе инфекция распространится еще сильнее.