Перевощиков: участие детей в Рижском марафоне не рекомендуется

В текущей ситуации участие детей в Рижском марафоне не рекомендуется, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Он подчеркнул, что SPKC не имеет полномочий ничего запрещать, он только дает рекомендации, а решения принимают организаторы мероприятия.
Согласно имеющейся у Перевощикова информации, организаторы поддерживают мнение эпидемиологов и в ближайшие часы объявят свое решение.
Перевощиков отметил, что марафон спланирован очень тщательно, несколько дней назад появились новые рекомендации, но никто не ожидал, что эпидемическая ситуация изменится столь стремительно.
С каждым днем инфекция все больше распространяется по школам. В своем классе или группе ребенок находится в "пузыре", и эти "пузыри" не должны соприкасаться, иначе инфекция распространится еще сильнее.
В марафоне, который планируется 10-11 октября, примут участие 15 000 бегунов из Латвии и небольшое количество представителей других стран.