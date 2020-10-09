Перевощиков: меры против Covid-19 могут понадобиться еще в 7 самоуправлениях

По его словам, специалисты не считают целесообразным распространять ограничительные меры на всю Латвию, в том числе на города и края, где нет заболевших. Такой же стратегии локальных ограничений придерживается и ЕС.

В число рекомендуемых мер входит, в частности, ограничение занятий по интересам.