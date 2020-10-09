33 работника рыбоперерабатывающего предприятия заболели Covid-19

На рыбоперерабатывающем предприятии "Лицис-99" в Колке Covid-19 заболели 33 работника, сообщил агентству LЕТА директор предприятия Каспар Цвейгелис.
Тесты сдали большинство работников предприятия.
По словам Цвейгелиса, чтобы возобновить производство, нужно понять, сколько работников контактировали с заболевшими и сколько способны работать. Для загрузки цеха на 40% нужны 80 работников, а всего их на предприятии более 200.
Первый случай Covid-19 среди работников предприятия был зарегистрирован в начале октября.