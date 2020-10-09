Пт, 9.10.2020
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Алексей Навальный

33 работника рыбоперерабатывающего предприятия заболели Covid-19

ФОТО: Unsplash

На рыбоперерабатывающем предприятии "Лицис-99" в Колке Covid-19 заболели 33 работника, сообщил агентству LЕТА директор предприятия Каспар Цвейгелис.

Тесты сдали большинство работников предприятия.

По словам Цвейгелиса, чтобы возобновить производство, нужно понять, сколько работников контактировали с заболевшими и сколько способны работать. Для загрузки цеха на 40% нужны 80 работников, а всего их на предприятии более 200.

Первый случай Covid-19 среди работников предприятия был зарегистрирован в начале октября.

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