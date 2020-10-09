Латвийский вратарь Гудлевскис нашёл новое место работы

Контракт с 28-летним Гудлевским подписан до конца этого сезона. Официальный сайт клуба сообщает, что вратарь прибудет в расположение команды уже в это воскресенье.

"Мы подписали контракт с высококлассным профессионалом, за плечами которого большой опыт международных матчей. Он очень высокий вратарь, но это не мешает ему быть быстрым и совершать классные сейвы", - заявил спортивный директор клуба Геральд Раухвальд.

На сайте австрийской команды отдельно отмечен четвертьфинальный поединок сборных Латвии и Канады на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Тогда Гудлевскис отразил 55 из 57 бросков соперника, а латвийская сборная уступила канадцам со счётом 1:2.

В Австрийской хоккейной лиге выступает 11 команд - 9 из Австрии, а также по одной из Словакии и Венгрии. Новый клуб Гудлевскиса является шестикратным чемпионом Австрии (1981, 1992, 1993, 1999, 2002, 2006). После трёх матчей текущего сезона "Филлах" занимает восьмое место.