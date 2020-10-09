Пт, 9.10.2020
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Илзе Берзиня, руководитель отделения пациентов Covid-19 Латвийского инфектологического центра

KNAB оштрафовало депутата Сейма и бывшего госсекретаря

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) за незаконное совмещение должностей оштрафовало депутата Сейма Илмара Дуритиса ("Для развития/За!") и бывшего госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса.

Эглитис совмещал должность госсекретаря с должностями в кооперативном обществе владельцев квартир и двух коммерческих обществах. Также он без разрешения совмещал эти должности с должностью члена правления Лиепайской специальной экономической зоны (SEZ).

Нарушение констатировано в период с апреля 2018 года до мая текущего года. К Эглитису применен штраф в размере 250 евро.

В мае этого года Эглитис прекратил трудовые отношения с Минэкономики, а летом был освобожден от должности члена правления Лиепайской SEZ.

В свою очередь Дуритис совмещал работу в Сейме с должностью председателя совета профессоров Латвийского сельскохозяйственного университета, а также должность парламентского секретаря Министерства здравоохранения с должностью председателя совета профессоров.

Нарушение констатировано в период с ноября 2018 года до июля этого года. Дуритис уже заплатил штраф в размере 120 евро.

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