В помещениях до 500 человек, на улице - до 1000: планируется ограничить скопления людей
С учетом растущей заболеваемости Covid-19 планируется принять ограничения на скопление людей - в помещениях будет разрешено собираться до 500 человек, на улице - до 1000, свидетельствуют поданные правительству поправки.
В настоящее время установлено, что одновременно в помещении могут находиться не более 1000 человек, а на открытом воздухе - до 3000 человек.
В аннотации к поправкам отмечается, что 7 октября Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зарегистрировал в Латвии показатель 33 случая Covid-19 на 100 тыс. населения, что почти в два раза выше, чем неделей ранее. По данным эпидемиологических расследований, заражения происходят в основном в трудовых коллективах, спортивных командах и на занятиях по интересам, а также в семьях.
Планируется также ограничить мероприятия с неорганизованным передвижением людей, например, танцы. Организованные мероприятия будут проходить только с фиксированными сидячими местами. Эти ограничения распространяются на ночные клубы и бары.
Меры планируется ввести сроком на месяц.
Планируется также установить, что в спортивных тренировках не участвуют лица, не связанные с их проведением, а спортивные мероприятия с участием лиц до 18 лет должны проходить без зрителей.