Пт, 9.10.2020
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Эпидемиолог: главная задача - снизить заболеваемость Covid-19 среди детей и людей до 40 лет

Юрий Перевощиков

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В настоящее время главная задача медиков - уменьшить заболеваемость среди детей и людей до 40 лет, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.

По его словам, заболеваемость по-прежнему самая высокая среди людей моложе 40 лет, и они являются главными распространителями инфекции.

Растет также заболеваемость среди людей старше 60 лет, а это обернется ростом числа госпитализированных.

Говоря о заболеваемости в учебных заведениях, Перевощиков выразил надежду, что предстоящие школьные каникулы улучшат ситуацию. Однако большое значение имеют и занятия по интересам, на которых соприкасаются дети из разных школ.

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