Эпидемиолог: главная задача - снизить заболеваемость Covid-19 среди детей и людей до 40 лет

В настоящее время главная задача медиков - уменьшить заболеваемость среди детей и людей до 40 лет, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.
По его словам, заболеваемость по-прежнему самая высокая среди людей моложе 40 лет, и они являются главными распространителями инфекции.
Растет также заболеваемость среди людей старше 60 лет, а это обернется ростом числа госпитализированных.
Говоря о заболеваемости в учебных заведениях, Перевощиков выразил надежду, что предстоящие школьные каникулы улучшат ситуацию. Однако большое значение имеют и занятия по интересам, на которых соприкасаются дети из разных школ.