Лукашенко сообщил, что дал Тихановской денег и помог вывезти ее в Литву

В Беларуси, 9 октября, во время совещания по актуальным вопросам, Александр Лукашенко рассказал новые подробности о выезде Светланы Тихановской в Литву, передает белорусский портал "Белта".
"Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что в начале уличных акций в Беларуси их участники добивались сакральной жертвы. "Ею могла стать экс-кандидат в президенты Тихановская, однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву", - цитирует агентство заявление Лукашенко.
"В целом просьба была одна: "Я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - передает "Белта" слова Лукашенко.
В Беларуси уже 2 месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская через два дня после выборов уехала в Литву. Тогда она заявила, что приняла решение уехать самостоятельно.