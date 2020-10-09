Лукашенко сообщил, что дал Тихановской денег и помог вывезти ее в Литву

Он отметил, что в начале уличных акций в Беларуси их участники добивались сакральной жертвы. "Ею могла стать экс-кандидат в президенты Тихановская, однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву", - цитирует агентство заявление Лукашенко.

"В целом просьба была одна: "Я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - передает "Белта" слова Лукашенко.