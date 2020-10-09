Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран

Изменен принцип установления порога для самоизоляции - в дальнейшем он будет устанавливаться с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии.

Этот показатель составляет сейчас 40,4. До этой отметки повышен порог для самоизоляции, который на прошлой неделе составлял 25 случаев на 100 тыс. населения.

Очень высоким считается риск заболеваемости в Андорре, Испании, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Великобритании и Исландии - больше 200 случаев на 100 тыс. населения. Из Андорры, Испании, Чехии, Нидерландов и Бельгии в Латвию не разрешены пассажирские перевозки.

Странами высокого риска считаются те, где двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости превышает 50. Это Люксембург, Словакия, Румыния, Венгрия, Словения, Австрия, Ирландия, Мальта, Португалия, Дания, Швейцария, Хорватия, Польша, Монако, Швеция, Италия, Литва, Болгария и Эстония.

К странам средневысокого риска отнесены Лихтенштейн и Германия, где показатель заболеваемости немного превышает 40,4.