Prisma в Эстонии отзывает оливковое масло: этот продукт есть на полах и наших магазинов

В ходе плановой проверки Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии установил, что оливковое масло Gourmante Extra Virgin Olive Oil не соответствует характеристикам категории оливкового масла первого отжима, зато при этом соответствует характеристикам лампового масла, пишет Rus.postimees.
Ламповое масло — это оливковое масло холодного отжима более низкого качества, с двухпроцентной кислотностью, без значительных органолептических дефектов.
В связи с этим AS Prike, прежний дистрибьютор продукта в Эстонии, отзывает все бутылки, которые до сих пор продавались в розницу. Prisma просит не употреблять этот продукт.
Данный продукт был обнаружен и в магазинах Латвии. Так, например, продукция этой компании (в том числе и отозванное в Эстонии оливковое масло) в широком ассортименте представлена на полках Maxima.