В Валмиере произошла утечка: в канализацию попало 1,5 тонны дизельного топлива

В Валмиере, 8 октября, из железнодорожных цистерн SIA East-West Transit в дождевую канализацию попало 1,5 тонны дизельного топлива, сообщает представитель пресс-службы Государственной службы охраны окружающей среды (VVD) Кристине Клавениеце.
Сегодня ответственные службы продолжили работу по устранению последствий утечки дизельного топлива, которая произошла в четверг, 8 октября, на нефтяном предприятии SIA East-West Transit в Валмиере.
Хотя первоначальные компания указывала на совершенно незначительный объем утечки, при принятии мер по сбору вытекшего топлива, а также по ограничению загрязнения, было обнаружено, что в дождевую канализацию просочились 1,5 тонны дизельного топлива, сообщила представительница VVD.
Представитель VVD сообщил, что самоуправление города Валмиера в тандеме с коммунальным предприятием SIA Valmieras ūdens выявило два домохозяйства, в которых может быть потенциально затронуто качество питьевой воды.