В Валмиере произошла утечка: в канализацию попало 1,5 тонны дизельного топлива

Сегодня ответственные службы продолжили работу по устранению последствий утечки дизельного топлива, которая произошла в четверг, 8 октября, на нефтяном предприятии SIA East-West Transit в Валмиере.

Хотя первоначальные компания указывала на совершенно незначительный объем утечки, при принятии мер по сбору вытекшего топлива, а также по ограничению загрязнения, было обнаружено, что в дождевую канализацию просочились 1,5 тонны дизельного топлива, сообщила представительница VVD.