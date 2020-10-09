Рижский марафон отменен

Выслушав все опасения министров, связанные с проведением марафона в условиях растущей заболеваемости Covid-19, директор Рижского марафона Rimi Айгар Нордс пояснил министрам, что марафон будет проходить на девяти дистанциях и с соблюдением всех установленных государством мер безопасности.

Он также отменил, что устроители марафона все лето сотрудничали с Минздравом и Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы обеспечить проведение мероприятия без риска заражения.

В то же время Нордс заявил, что организаторы с уважением отнесутся к любому решению правительства. Он напомнил, что правительство, отменив мероприятие в последний момент, должно будет решать вопрос о компенсации организаторам.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич назвал выступление Нордса "наглым". "Пандемия тоже не просит разрешения ни у правительства, ни у Сейма", - заявил он, добавив, что, если говорить о компенсациях, конкретный случай не будет рассматриваться в отрыве от остальных.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс говорил о том, что риски безопасности всегда существуют, и невозможно проконтролировать зрителей марафона.

"В условиях, когда мы принимаем решения об ограничениях на собрания людей, проводить марафон в столице - это безумие", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Против отмены марафона выступали министры образования Илга Шуплинска, здравоохранения Илзе Винькеле и благосостояния Рамона Петравича.

Представители Госканцелярии указали, что Кабинет министров не может запретить частное мероприятие, и решение может быть обжаловано в Конституционном суде.

Чтобы найти юридически корректный путь отмены марафона, юристы предложили внести поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, предусматривающие, что до 31 декабря запрещены мероприятия на улице с числом участников более 300, на которых люди активно двигаются.