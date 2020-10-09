В помещениях до 500 человек, снаружи – до 1000. Приняты новые меры против Covid-19

Впредь в помещениях будет разрешено собираться до 500 человек, а снаружи – до тысячи человек.

Ограничения вступят в силу 10 октября.

До сих пор действовала норма, что в местах мероприятий и оказания услуг в помещениях могут собираться не более 1000 человек, на открытом воздухе - до 3000.

Также после долгих споров об отмене Рижского марафона решено с 10 октября по 31 декабря запретить мероприятия на открытом воздухе с числом участников более 300, если люди активно двигаются. В группах неформального образования взрослых может быть не более 30 человек.

Первоначально планировалось ввести поправки о фиксированных сидячих местах на мероприятиях, исключающие танцы или другие действия повышенного риска, на месяц - с 12 октября по 6 ноября, однако в итоге ограничения введены до 31 декабря с оговоркой о том, что в случае необходимости они могут быть изменены.

Также с 10 октября в спортивных тренировках не участвуют лица, не связанные с их проведением, а спортивные мероприятия с участием лиц до 18 лет должны проходить без зрителей.