Рижское "Динамо" второй раз в этом сезоне уступило "Йокериту"

Уже в первом периоде хозяева дважды огорчили болельщиков "Динамо" - на 5-й минуте счёт в матче открыл Никлас Енсен, а на 9-й Мати-Вели Савинайнен удвоил преимущество "шутов".

Второй период также начался с пропущенной рижанами шайбы - уже на второй минуте Хенрик Хаапала сделал счёт 3:0. Правда, пять минут спустя "динамовцам" всё-таки удалось сократить отставание в счёте благодаря точному броску Мартиньша Дзиеркалса.

До перерыва финам удалось забросить ещё одну шайбу и, как оказалось позже, точный бросок Марко Анттила стал последним в этой встрече.

Напомним, команды в этом сезоне уже встречались. 5 сентября в Риге сильнее также оказались хоккеисты "Йокерита" - 1:3.