В Беларуси в яме нарисовали бело-красно-белые полоски. После этого там отремонтировали всю дорогу

"Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось, как будто наша улица никому не нужна. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы", - цитирует издание местного жителя.