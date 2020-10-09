В Беларуси в яме нарисовали бело-красно-белые полоски. После этого там отремонтировали всю дорогу

В Гродно коммунальные службы отремонтировали всю улицу после того, как в одной из ям нарисовали бело-красно-белые полоски, сообщает "Дождь" со ссылкой на "АвтоГродно".
"Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось, как будто наша улица никому не нужна. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы", - цитирует издание местного жителя.
Напомним, в Беларуси уже два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник Светлана Тихановская через два дня после выборов уехала в Литву. Бело-красно-белый флаг в 2020 году стал символом этих протестов.