Временная администрация Риги платила работникам щедрые доплаты, практически равные зарплате

Затлепетере, которая начала работать с 31 марта, получала в месяц 2353 евро до уплаты налогов. С 7 апреля ей в соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц государственных и муниципальных учреждений ей установлена доплата за дополнительную работу в размере 30% от месячной зарплаты, то есть 706 евро в месяц. С 1 июня в соответствии с тем же законом установлена специальная доплата в размере 70% от оклада, или 1647 евро в месяц.