Очередной антирекорд, ограничения и отмена марафона. Все, что вы могли пропустить 9 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Путница, 9 октября.
Коронавирус:
- Снова антирекорд: в Латвии за последние сутки 137 новых случаев Covid-19.
- В Литве - 133 новых случая коронавируса, в Эстонии - 49. В обеих странах по одному новому умершему от Covid-19.
- Думпис: в росте заболеваемости Covid-19 виноваты безответственные граждане.
- "Ситуация продолжает ухудшаться": Covid-19 выявлен у 20 учителей Рижской школы Натальи Драудзини.
- Перевощиков: самоизоляция будет применяться к странам, где заболеваемость выше, чем в Латвии.
- 33 работника рыбоперерабатывающего предприятия заболели Covid-19.
- Полиция сможет останавливать машины и проверять людей на предмет самоизоляции.
- Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран.
- В помещениях до 500 человек, а снаружи – до 1000. Приняты новые меры по ограничению распространения Covid-19.
- 338 тысяч заболевших: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев Covid-19.
- Рижский марафон отменен.
Другие события дня:
- В Валмиере произошла утечка: в канализацию попало 1,5 тонны дизельного топлива.
- "Каждый день - беспилотник". Тысячи армян бегут из Нагорного Карабаха через приграничный город Горис.
- Налог на регистрацию автомобилей старше 5 лет: от идеи пока решили отказаться.
- Лукашенко заявил, что дал Тихановской денег и помог вывезти ее в Литву.
- В столице Киргизии объявлено ЧП: президент распорядился ввести войска.
- Prisma в Эстонии отзывает оливковое масло: этот продукт есть на полках и наших магазинов.
- Правительство одобрило ограничения на применение режима налога микропредприятия.
- С будущего года ставка социальных взносов будет снижена.
- Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация против голода.
- В Беларуси в яме нарисовали бело-красно-белые полоски. После этого там отремонтировали всю дорогу.
Новости из мира знаменитостей:
- Кауперс учит своих поклонников латышскому языку. Подписчики в восторге!
- "Это ложь, чистейшее вранье": Игорь Крутой об обвинениях со стороны Фадеева и Агаларова.
- Тарзана вызвали на допрос по делу об украденных драгоценностях Королевой.
- Джону Леннону - 80: "Жизнь - это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы".
- "Попасть на КТ - это прямо квест": Ида Галич заболела Covid-19 и не может попасть к врачам.