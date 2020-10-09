Пт, 9.10.2020
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Очередной антирекорд, ограничения и отмена марафона. Все, что вы могли пропустить 9 октября

ФОТО: rus.tvnet.lv

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Путница, 9 октября.

Коронавирус:

  • Снова антирекорд: в Латвии за последние сутки 137 новых случаев Covid-19.
  • В Литве - 133 новых случая коронавируса, в Эстонии - 49. В обеих странах по одному новому умершему от Covid-19.
  • Думпис: в росте заболеваемости Covid-19 виноваты безответственные граждане.
  • "Ситуация продолжает ухудшаться": Covid-19 выявлен у 20 учителей Рижской школы Натальи Драудзини.
  • Перевощиков: самоизоляция будет применяться к странам, где заболеваемость выше, чем в Латвии.
  • 33 работника рыбоперерабатывающего предприятия заболели Covid-19.
  • Полиция сможет останавливать машины и проверять людей на предмет самоизоляции.
  • Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран.
  • В помещениях до 500 человек, а снаружи – до 1000. Приняты новые меры по ограничению распространения Covid-19.
  • 338 тысяч заболевших: ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев Covid-19.
  • Рижский марафон отменен.

Другие события дня:

  • В Валмиере произошла утечка: в канализацию попало 1,5 тонны дизельного топлива.
  • "Каждый день - беспилотник". Тысячи армян бегут из Нагорного Карабаха через приграничный город Горис.
  • Налог на регистрацию автомобилей старше 5 лет: от идеи пока решили отказаться.
  • Лукашенко заявил, что дал Тихановской денег и помог вывезти ее в Литву.
  • В столице Киргизии объявлено ЧП: президент распорядился ввести войска.
  • Prisma в Эстонии отзывает оливковое масло: этот продукт есть на полках и наших магазинов.
  • Правительство одобрило ограничения на применение режима налога микропредприятия.
  • С будущего года ставка социальных взносов будет снижена.
  • Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация против голода.
  • В Беларуси в яме нарисовали бело-красно-белые полоски. После этого там отремонтировали всю дорогу.

Новости из мира знаменитостей:

  • Кауперс учит своих поклонников латышскому языку. Подписчики в восторге!
  • "Это ложь, чистейшее вранье": Игорь Крутой об обвинениях со стороны Фадеева и Агаларова.
  • Тарзана вызвали на допрос по делу об украденных драгоценностях Королевой.
  • Джону Леннону - 80: "Жизнь - это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы".
  • "Попасть на КТ - это прямо квест": Ида Галич заболела Covid-19 и не может попасть к врачам.

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