Covid-19 заболели шесть пограничников, 22 помещены на карантин

В Государственной пограничной охране (ГПО) у шестерых сотрудников выявлено заражение Covid-19, а 22 пограничника помещены на карантин, сообщила представитель ГПО Кристине Петерсоне.
О вспышке заболевания в ГПО сообщил сегодня на заседании правительства министр внутренних дел Сандис Гиргенс, но конкретного числа заболевших не назвал.
Петерсоне уточнила, что зараженные коронавирусом пограничники служат на восточной границе.
Чтобы обеспечить функции пограничной охраны, люди отозваны из отпусков, сказал Гиргенс. Пункт пограничной охраны закрыт не будет.