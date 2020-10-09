В минувшие сутки зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости Covid-19 в Риге - 40 случаев, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Общее количество больных коронавирусом в Риге составляет 373.
В Даугавпилсе зарегистрировано 17 новых зараженных, всего в городе болеют 209 человек. В Краславском крае 18 новых случаев и всего 41 больной, в Даугавпилсском крае - семь новых случаев и 27 больных.
Covid-19 продолжает распространяться и по Курземе. 11 заболевших выявлены в Дундагском крае, где болен 31 человек, семь - в Кулдигском крае, где сейчас болеют 102 человека, пять случаев - в Ройском крае.
30 выявленных в четверг зараженных относятся к возрастной группе 60-69 лет, 28 - от 50 до 59 лет, 21 - от 10 до 19 лет. В других возрастных группах заболевших Covid-19 меньше.