Пт, 9.10.2020
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Алексей Навальный

В минувшие сутки зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости Covid-19 в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В минувшие сутки зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости Covid-19 в Риге - 40 случаев, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. 

Общее количество больных коронавирусом в Риге составляет 373. 

В Даугавпилсе зарегистрировано 17 новых зараженных, всего в городе болеют 209 человек. В Краславском крае 18 новых случаев и всего 41 больной, в Даугавпилсском крае - семь новых случаев и 27 больных. 

Covid-19 продолжает распространяться и по Курземе. 11 заболевших выявлены в Дундагском крае, где болен 31 человек, семь - в Кулдигском крае, где сейчас болеют 102 человека, пять случаев - в Ройском крае. 

30 выявленных в четверг зараженных относятся к возрастной группе 60-69 лет, 28 - от 50 до 59 лет, 21 - от 10 до 19 лет. В других возрастных группах заболевших Covid-19 меньше. 

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