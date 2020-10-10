Утверждение Министерства земледелия о самых низких ценах овощей в Балтии – безосновательно

Цены на овощи и фрукты у нас ниже, чем в Литве и Эстонии, где стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС), в отличии от Латвии. Это один из аргументов, который использует Министерство земледелия и те, кто поддерживает сохранение сниженной 5% ставки НДС для упомянутой группы продуктов. Однако доступные данные этот аргумент не подтверждают.
Три года назад фермеры и Минземледелия, которое их представляет, убедило законодателей, что характерным для Латвии свежим овощам и фруктам нужна сниженная ставка НДС – 5%, а не 21%, как другим продуктам. Снижение ввели на три года, с условием, что за это время оценят эффективность данного решения. В этом году истекает указанный срок, и министерство подготовило доклад, в котором пришло к выводу, что по всем показателям результат позитивен. А именно, в отрасли возросло количество плательщиков НДС, заплачено больше в налогах, возросла зарплата, а овощи и фрукты мы стали есть больше.
Минземледелия сообщило об еще одном существенном плюсе – ценах. Они в данной группе продуктов снизились, к тому же, как на LV portāls отметила представитель министерства, "в Латвии цена, во всем периоде обследования, наиболее низкая среди стран Балтии". Позже с трибуны Сейма депутат KPV LV Каспарс Гиргенс также призывал голосовать за сохранение 5% НДС:
Re:Check обратил внимание на это утверждение, потому что в СМИ часто звучало противоположное. Хотя Латвия – единственная страна в Балтии, со сниженной ставкой НДС на овощи и фрукты (в Эстонии – 20%, в Литве – 21%), но цена на них не самая дешевая.
Это также неоднократно отмечала и руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе. Она сказала Re:Check, что для нужд частного сектора один раз в квартал сама обследует цены на продукты питания среди наиболее популярных магазинов в Риге, Таллинне и Вильнюсе.
Гулбе прислала Re:Check результаты за июнь этого года. Из 18 фруктов и овощей, к которым в Латвии применяется пониженный НДС, лишь четыре были дешевле: местные огурцы и помидоры, сливы и местная земляника. В основном самая низкая средняя цена на фрукты и овощи - в Литовских магазинах.
Однако Гулбе отметила, что в Латвии больше выбор и лучше качество. Например, цена картофеля в Латвии существенно выше, но нам доступно "четыре или шесть видов, а не два, как в Литве", к тому же в Латвии они запакованы.
Re:Check хотел узнать, как Минземледелия получил противоположные данные, и спросил у пресс-секретаря министерства о возможности ознакомиться с докладом. После повторной просьбы журналисту позвонил руководитель бюро министра земледелия Янис Эглитс. Он заявил, что доклад недоступен, потому что его еще не рассмотрели в Кабинете министров, и "ну не принято так документы вокруг раскидывать". Только после повторного возражения, что общество имеет право видеть аргументы министерства, а правительство в переговорах о бюджете следующего года концептуально уже договорилось о сохранении пониженного НДС, Re:Check доклад все же получил.
В свою очередь после ссылки на обследования Гулбе, которое не подтверждает самые низкие цены в Балтии, Эглитс сказал, что о таком человеке ничего не знает, и усомнился в обоснованности этих данных:
Эглитс отметил, что вывод министерства о самых низких ценах в странах Балтии основывается на предоставленных данных исследователей Латвийского сельскохозяйственного университета (LLU), которые в свою очередь включены в упомянутый доклад министерства. LLU по заказу министерства обследует цены на овощи и фрукты с начала введения сниженного НДС, в январе 2018 года.
Однако, как убедился Re:Check, включенные в доклад данные не подтверждают, что у нас "во всем периоде обследования" самые низкие цены в Балтии. То, что такого вывода нет, Re:Check подтвердил и один из авторов исследования LLU Алексей Ниперс: "Это не было ни задачей, ни мы на этом фокусировались. То, что мы выяснили, и что я могу утверждать с чистой совестью - произошло снижение на 11,7% относительно базовой стоимости - цены, которая была бы, если бы НДС не снизили". Ниперс подчеркнул, что, скорее всего, неточность появилась потому, что он и коллеги недостаточно пояснили данные.
Таким образом, обследование LLU подтверждает лишь то, что у введения НДС в размере 5% был позитивный эффект - со стандартной ставкой цены были бы на 11,7% выше. Однако это, например, не значит, что на данный момент мы платим за овощи на 11,7% меньше, чем в конце 2017 года, до введения сниженного НДС. Также нужно помнить, что в отдельных периодах цены были значительно выше, чем в 2017 году. Подтверждение этому можно найти как в архивах новостей, так и в обследованиях цен Центрального статистического управления, которые, правда, проводятся лишь для небольшой части овощей и фруктов.
Как Минземледелия, так и Гулбе отметили, что в этой группе продуктов цены довольно зыбкие из-за сезонности, влияния погоды и по другим причинам. Гулбе также подчеркнула, что цена - не единственный фактор, почему, по ее мнению, сниженную ставку НДС нужно сохранить не только для овощей и фруктов, но и ввести на другие продукты питания. Гулбе отметила рост количества налогоплательщиков, и повышение конкурентоспособности предприятий, а также факт, что пониженную налоговую ставку для основных продуктов питания применяет большинство стран Евросоюза. Нужно добавить, что Министерство финансов часть выводов Министерства земледелия об эффектах сниженной ставки НДС считает необоснованными и ложными.