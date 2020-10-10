Утверждение Министерства земледелия о самых низких ценах овощей в Балтии – безосновательно

Три года назад фермеры и Минземледелия, которое их представляет, убедило законодателей, что характерным для Латвии свежим овощам и фруктам нужна сниженная ставка НДС – 5%, а не 21%, как другим продуктам. Снижение ввели на три года, с условием, что за это время оценят эффективность данного решения. В этом году истекает указанный срок, и министерство подготовило доклад, в котором пришло к выводу, что по всем показателям результат позитивен. А именно, в отрасли возросло количество плательщиков НДС, заплачено больше в налогах, возросла зарплата, а овощи и фрукты мы стали есть больше.

Минземледелия сообщило об еще одном существенном плюсе – ценах. Они в данной группе продуктов снизились, к тому же, как на LV portāls отметила представитель министерства, "в Латвии цена, во всем периоде обследования, наиболее низкая среди стран Балтии". Позже с трибуны Сейма депутат KPV LV Каспарс Гиргенс также призывал голосовать за сохранение 5% НДС:

"Снижение цен на фрукты и ягоды, овощи составило 11,7 процентов… В Латвии самые низкие цены среди стран Балтии".

Re:Check обратил внимание на это утверждение, потому что в СМИ часто звучало противоположное. Хотя Латвия – единственная страна в Балтии, со сниженной ставкой НДС на овощи и фрукты (в Эстонии – 20%, в Литве – 21%), но цена на них не самая дешевая.

Это также неоднократно отмечала и руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе. Она сказала Re:Check, что для нужд частного сектора один раз в квартал сама обследует цены на продукты питания среди наиболее популярных магазинов в Риге, Таллинне и Вильнюсе.

Гулбе прислала Re:Check результаты за июнь этого года. Из 18 фруктов и овощей, к которым в Латвии применяется пониженный НДС, лишь четыре были дешевле: местные огурцы и помидоры, сливы и местная земляника. В основном самая низкая средняя цена на фрукты и овощи - в Литовских магазинах.

Однако Гулбе отметила, что в Латвии больше выбор и лучше качество. Например, цена картофеля в Латвии существенно выше, но нам доступно "четыре или шесть видов, а не два, как в Литве", к тому же в Латвии они запакованы.

ФОТО: RE:CHECK