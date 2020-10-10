Польша и Литва отозвали из Минска десятки дипломатов

Польша отзывает из Минска 30 дипломатов, а Литва - пять. Заместитель главы польской дипломатии Марцин Пшидач, в пятницу, 9 октября, обвинил белорусские власти в недружественных действиях в отношении Варшавы.

"Ограничение численности польского (дипломатического. - Ред.) персонала - недружественный жест, на который Польша ответит в свое время надлежащим образом", - подчеркнул он.

Литовский и польский послы вызваны для консультаций

В литовском МИДе в свою очередь напомнили, что Литва и Польша до этого вызвали в столицы своих послов в Беларуси Андрюса Пулокаса и Артура Михальского. "Беларусь выдвинула категорические требования жесткого сокращения числа аккредитованных литовских дипломатов - потребовали выслать 11. Для снижения напряжения мы вместе с Польшей приняли решение вызвать наших послов в столицы для консультаций и таким образом сохранить возможность поддержания дальнейших дипломатических отношений", - указала Раса Якилайтене, представитель по печати министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

По ее словам, в этой связи МИД Литвы отзывает лишь пять дипломатов в надежде, что этот шаг "будет достаточным для сохранения возможности диалога". Вильнюс также предупредил МИД Беларуси, что предпримет ответные меры, если Минск продолжит эскалацию.

Как ранее пояснял Линкявичюс, цель Литвы - "максимально сохранить дипломатические контакты". По его словам, он договорился с Минском, что "временный вызов посла на консультации послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на посольском уровне".

Ранее посол Германии в Минске Манфред Хутерер (Manfred Huterer) также временно покинул Беларусь. Как сообщили агентству dpa в германском МИД 6 октября, он уехал "для консультаций в Берлин".

Минск потребовал сократить диппредставительства Польши и Литвы