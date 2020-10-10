Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

В заявлении министров говорится, что режим перемирия вступает в силу с 12.00 10 октября. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Как сообщает "Медуза" Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня после трехсторонних консультаций с участием России. Переговоры проходили 9 октября и закончились в ночь на 10 октября, они длились более 10 часов.