Сб, 10.10.2020
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Алексей Навальный
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Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

ФОТО: AFP / Scanpix

МИД Армении и Азербайджана по итогам переговоров в Москве достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об сообщает РИА "Новости".

В заявлении министров говорится, что режим перемирия вступает в силу с 12.00 10 октября. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

После прекращения огня обе стороны начнут обмен пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.

Как сообщает "Медуза" Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня после трехсторонних консультаций с участием России. Переговоры проходили 9 октября и закончились в ночь на 10 октября, они длились более 10 часов.

Напомним, утром 27 сентября на фактической границе Нагорного Карабаха начались тяжелые бои. Обе стороны в начале военных действий обвинили друг друга.

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