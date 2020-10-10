Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан нарушил соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое было заключенов ночь на 10 октября. Представители Азербайджана это отрицают.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что их территории также подвергаются нападению со стороны Армении.

В Минобороны Армении утверждают, что это не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что МИД Армении и Азербайджана по итогам переговоров в Москве достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В заявлении министров говорится, что режим перемирия вступает в силу с 12.00 10 октября. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

После прекращения огня обе стороны начнут обмен пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста.

Как сообщает "Медуза" Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня после трехсторонних консультаций с участием России. Переговоры проходили 9 октября и закончились в ночь на 10 октября, они длились более 10 часов.