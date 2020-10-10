Кристапу Порзиньгису сделали операцию на колене

Порзиньгис получил травму мениска 17 августа в первом матче плей-офф НБА в Орландо, где "Маверикс" уступили клубу "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 110:118 (38:34, 31:32, 13:21, 28:31).

Латвийский баскетболист немедленно приступит к реабилитации, график которой на этот раз не определен.