Сб, 10.10.2020
Эта болезнь - реальная угроза для жизни каждого человека. Желаю людям открыть глаза, увидеть правду и не совершать ненужных действий Илзе Берзиня, руководитель отделения пациентов Covid-19 Латвийского инфектологического центра
Илзе Берзиня, руководитель отделения пациентов Covid-19 Латвийского инфектологического центра

Кристапу Порзиньгису сделали операцию на колене

ФОТО: AFP / Scanpix

Латвийскому баскетболисту  клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" Кристапу Порзиньгису сделали операцию на мениске правого колена, об этом клуб сообщил в Twitter.

Порзиньгис получил травму мениска 17 августа в первом матче плей-офф НБА в Орландо, где "Маверикс" уступили клубу "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 110:118 (38:34, 31:32, 13:21, 28:31).

Латвийский баскетболист немедленно приступит к реабилитации, график которой на этот раз не определен.

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