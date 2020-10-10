Кристапу Порзиньгису сделали операцию на колене

Латвийскому баскетболисту клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" Кристапу Порзиньгису сделали операцию на мениске правого колена, об этом клуб сообщил в Twitter.
Порзиньгис получил травму мениска 17 августа в первом матче плей-офф НБА в Орландо, где "Маверикс" уступили клубу "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 110:118 (38:34, 31:32, 13:21, 28:31).
Латвийский баскетболист немедленно приступит к реабилитации, график которой на этот раз не определен.
Wishing a speedy recovery to our guy @kporzee 🙏 Stronger and tougher 💪 #MFFL pic.twitter.com/x6RgRbvFUx— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 9, 2020